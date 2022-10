Rund um das Gemeindehaus in der Ortsmitte und auch in den Höfen und Anwesen im Ort findet am Sonntag, 16. Oktober, der traditionelle Obstmarkt statt. Von 13 bis 17 Uhr gibt es ein großes Angebot von regionalen Produkten: Obst zum Essen, zum Einlagern oder in hochprozentiger flüssiger Form. Speise- und Zierkürbisse, Kartoffeln, rote Beete und jede Menge Nüsse warten auf die Besucher.

Wieder dabei ist heuer auch der Honigmann und die Kren- Frau. Wer gerne etwas Süßes mag, hat zur Tasse Kaffee eine große Auswahl an hausgebackenen Kuchen, Blechkuchen vom Holzbackofen und feinen Waffeln.

Nicht nur Süßes

Liebhaber von deftiger Kost kommen am besten zum Stand der heimischen Jäger und der Direktvermarkter. Hier wird gebrutzelt und gegrillt. Die Stublanger backen heuer wieder frische Kartoffelbackers, die mit selbst gemachtem Apfelmus angeboten werden.

Wer dann noch sein Glück herausfordern will, findet bei der Obstmarkt-Tombola seine große Chance. Es warten schöne Sachpreise und wertvolle Gutscheine auf die Gewinner. Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden, die Feuerwehr Stublang kümmert sich dabei um die Verkehrsregelung. red