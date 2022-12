Alle Besucher der Ebensfelder Christmette dürfen sich an Heiligabend wieder auf Bläsermusik vor und nach der Christmette in der Pfarrkirche, die um 22 Uhr beginnt, freuen. Mit Advents- und Weihnachtsliedern stimmt ein Bläserensemble der Musikvereinigung auf den Festgottesdienst und die Weihnachtstage ein. Traditionell bedanken sich die Ebensfelder Musiker am letzten Tag des Jahres bei allen Bürgern in und um Ebensfeld mit Standkonzerten in allen Straßen für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Auch heuer dürfen sich die Ebensfelder wieder am 31. Dezember, ab 8.30 Uhr, auf ein kleines Ständchen freuen, während Vereinsvertreter von Haus zu Haus gehen, um ein gesundes neues Jahr zu wünschen und sich auf eine kleine Spende für die Musik zu freuen. Nach den Weihnachtsferien beginnt bei der Musikvereinigung Ebensfeld auch wieder die Probenarbeit. Den Auftakt macht die Erwachsenenbläserklasse „Bloos A-Moll“ am 9. Januar um 19.30 Uhr. Ab Freitag, 1. Januar, um 19.30 Uhr probt dann das Blasorchester Ebensfeld wieder regelmäßig. red