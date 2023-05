Vor kurzem feierte die Freiwillige Feuerwehr Oberlangheim ihr 125-jähriges Gründungsfest. Ein Gottesdienst am Florianstag eröffnete die Feierlichkeiten. Anschließend ging es mit Marschmusik zum Festplatz am Feuerwehrhaus. Dort unterhielt Alleinunterhalter Christian Bauer die Gäste in gewohnter Manier. Ein Familientag und eine Schauübung der „Feuerfüchse“ gehörten ebenfalls zum Programm des Festwochenendes.

Ein Blick zurück

Als Gründungsdatum der Feuerwehr Oberlangheim gilt der 20. März 1898. Allerdings wurde bereits 1874 eine Feuerwehrspritze angeschafft. Diese Spritze steht heute noch im Feuerwehrmuseum im Gerätehaus in Lichtenfels.

Die erste Motorspritze wurde 1951 von der Firma Ziegler angeschafft und hatte damals eine Förderleistung von 400 Liter pro Minute. Am 8. März 1969 wurde eine leistungsstärkere Pumpe mit Transportwagen und Zubehör angeschafft. Dieses Zubehör ist heute noch im Einsatz, da der TSA (Tragkraftspritzenanhänger) immer noch im Einsatz ist.

Das 1979 errichtete Feuerwehrhaus entsprach in den Folgejahren nicht mehr den Anforderungen, so dass mit dem Neubau in den Jahren 2017 bis 2019 auch hier Abhilfe geschaffen werden konnte.

Zur Einweihungsfeier des ersten Hauses im Jahr 1979 wurde auch eine Vereinsfahne angeschafft und geweiht und mit der Feuerwehr Mistelfeld ein Patenverein gewonnen. Seit dieser Zeit wird auch jährlich eine Alarmübung mit den Feuerwehrkameraden aus Klosterlangheim, Mistelfeld und Oberlangheim im Wechsel abgehalten.

Ein besonderes Datum war aber auch das 100-jährige Gründungsfest im Jahr 1998. Vier Tage lang wurde gefeiert und mit dem Kreisfeuerwehrtag der Höhepunkt erreicht. Dieses Fest war sicherlich auch der Startschuss für die Gründung der Frauenfeuerwehr, denn diese wurde beim Helferessen gegründet.

Als Erster Kinderflamme abgelegt

Die Jugendfeuerwehr wurde am 7. Januar 2000 gegründet und ist bis heute in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr Mistelfeld aktiv. Ebenso die Feuerfüchse, die seit dem Sommerfest im August 2016 für die Kinder in Oberlangheim gegründet wurden. Als eine der ersten Kinderfeuerwehren legten die Feuerfüchse im vergangenen Jahr die Prüfung zur Kinderflamme ab.

Am 11. Mai 2019 weihte Stadtpfarrer Georg Birkel am Florianstag das Feuerwehrgerätehaus ein. Damit haben aktuell 42 Aktive, zwei Jugendliche und 17 Kinder ein Domizil. Mit Ehrenvorstand Alfred Weis und Ehrenkommandant Heinrich Goller gehören der Freiwilligen Feuerwehr Oberlangheim noch verdiente Führungskräfte als Mitglieder an. jp