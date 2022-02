Überraschende Schneefälle sorgten am Montag für eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen in Oberfranken und auch in der Region. Besonders schwer erwischte es dabei einen Lkw, der auf der LIF 14 unterwegs war und in den Stadtteil Gärtenroth fahren wollte. Kurz vor dem Ortsbeginn rutschte er in einen Graben und kam schließlich genau am Verkehrsschild zum Stehen.

Nachdem der Tieflader mit rund 26 Tonnen Schüttgut beladen war, musste schweres Bergungsgerät angefordert werden, um den Lkw aus dem Graben zu ziehen. Die Kreisstraße zwischen Mainroth und Gärtenroth war während dieser Zeit gesperrt. dr