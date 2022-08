Die zweite Tagesfahrt im Sommerferienprogramm des Kreisjugendringes Lichtenfels stand unter dem Motto „Natur pur“. Ein Bus, beladen mit 30 Mädels und Jungs sowie den Betreuern Hanna und Hanna, Ryan und Uschi kutschierte nach Ebrach zum Baumwipfelpfad im Steigerwald.

Dort wurde die Gruppe bereits von zwei Rangerinnen erwartet, welche fachkundig und kompetent den Pfad hoch über die Wipfel des Steigerwaldes erklärten. Ob Fragen zum Damm-, Reh-, oder Rotwild, Zunderschwamm, Borkenkäfer, Wald-, Forstwirtschaft oder verschiedene Bäumen – zu allem gab es passende Erläuterungen.

Auch einen Schwarzspecht konnten die Kinder beobachten. Natürlich durfte auch der Spaß nicht zu kurz kommen, ob Klettern im Spinnennetz oder ein Spaziergang über die Todesbrücke – alles wurde genutzt und ausprobiert.

Die Hauptattraktion aber war der 42 Meter hohe Aussichtsturm, der auf einem spiralförmig angelegten Weg neue Per-spektiven auf den umliegenden Wald eröffnete.

Als die ersten Mägen knurrten, lud der Kreisjugendring alle Teilnehmenden zu einem warmen Mittagessen in das integrative Restaurant ein. Nach dieser Stärkung wartete der Bus, um die Gruppe nach Bamberg zu fahren.

Monate zuvor wurde bereits eine Schifffahrt gebucht und so enterte die muntere Truppe das Sonnendeck der „ Stadt Bamberg “. Nochmal eine Schleusung, aber am Ausstieg des Erba-Geländes freuten sich die Teilnehmenden schon auf den großen SAMS-Spielplatz und den dazugehörigen Wasserspielplatz.

Viel zu schnell verging die Zeit mit Planschen, Schwimmen, Steinchenditschen, Rutschen und Klettern bevor der Bus die Mädels und Jungs wieder zurück zu ihren Eltern brachte.

Wer noch Interesse hat, kann gerne am Angebot „Auf Schusters Rappen“ am 7. September teilnehmen. Ab Roschlaub wird zur Hohen Metze gewandert und anschließend das Naturdenkmal die Steinerne Rinne gesucht. Eine warme Mahlzeit am Ende dieser Wanderung rundet dann die letzte Sommerferienaktion des Kreisjugendringes Lichtenfels ab.

Anmeldungen auf kjr-lichten fels.de zum Downloaden oder das Formular in der Geschäftsstelle anfordern. red