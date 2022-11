In festlichem Rahmen waren die Mitglieder der Schützengesellschaft von Michelau beim Königsessen vereint. Dabei gab es mit der Ermittlung des Schützenkaisers einen echten Höhepunkt an diesem Abend. Oberschützenmeister Hans-Jürgen Schug informierte zudem darüber, dass am dritten Juni-Wochenende 2023 das Schütz- und Volksfest des Vereins stattfinden wird.

Mit einem Willkommensgruß leitete Oberschützenmeister Hans-Jürgen Schug das traditionelle Königsessen ein und hieß alle Schützenschwestern und Schützenbrüder und das gesamte Königshaus sowie die neuen Mitglieder des Vereins herzlich willkommen.

Lang lebe der Kaiser

Eines der besonderen Ereignisse bildete wie immer das Ausschießen des Schützenkaisers, wobei an dieser Entscheidung allerdings nur diejenigen Mitglieder teilnehmen durften, die als Schützenkönigin, Schützenkönig oder Jugendkönig schon einmal zu hohen Ehren gekommen waren.

Mit einem ansprechenden „Blättla“, wie es die Schützen gerne bezeichnen, einem „Zehner“, gelang Lorenz Stettner der Schuss zu Kaiserwürden.

Oberschützenmeister Hans-Jürgen Schug und der Schießleiter Konrad Laux, letzterer auch vormaliger Schützenkaiser, ehrte den erfolgreichen Schützenkameraden mit der historische Kaiserkette.

Schug zeigte sich im Anschluss auch erleichtert, dass nach einigen Jahren, in denen Corona beinahe das gesamte Vereinsgeschehen zum Erliegen brachte, in diesem Jahr endlich die Traditionen des Vereins wieder aufleben konnten. dr