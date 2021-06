In Altenkunstadt nimmt die „Neue Mitte“ bereits Konturen an. Ein erster Schritt wurde im Umfeld der Raiffeisenbank Obermain-Nord vollzogen, die ihre neue Parkfläche mit 48 Mitarbeiterparkplätzen im rückwärtigen Grundstücksteil der Bank offiziell ihrer Bestimmung übergab.

Entstanden sind vor allem ökologische und grüne Parkplätze, um Flächenversiegelungen so gering wie möglich zu halten. Bäume wurden gepflanzt und die Hecken entfalten mittlerweile schon ihre Blütenpracht. Letzteres trägt zudem zur Förderung des gemeinsamen Projektes für die Bienen mit der Grundschule von Altenkunstadt bei. Auch ein Wasserstein mit einem Springbrunnen und neue Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Auch für Veranstaltungen nutzbar

Wie Bankvorstand Thomas Siebenaller herausstellte, bestehe die Möglichkeit, dass diese Parkfläche künftig auch am Wochenende und abends von den Kunden der Bank genutzt werden kann. Sie biete sich zudem auch an, wenn Veranstaltungen in Altenkunstadt stattfinden, etwa im Kulturraum der ehemaligen Synagoge, denn hier seien es vom Raiffeisenparkplatz nur wenige Meter bis hin zum Veranstaltungsort .

Zudem wurde auch die Anbindung an den Fronleichnamsweg nach Rücksprache mit der Gemeinde neu gestaltet.

Der Bürgermeister freut sich

Erfreut über diese Maßnahmen der Raiffeisenbank Obermain-Nord zeigte sich auch Bürgermeister Robert Hümmer . dr