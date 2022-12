Nach der ersten Veranstaltung dieser Art in 2021 geht die Traktoren-Sternfahrt der LSV (Landwirtschaft verbindet Bayern) dieses Jahr in die nächste Runde. Für Groß und Klein ein vorweihnachtliches Erlebnis, welches auch noch einem guten Zweck dient. Die Einnahmen kommen den teilnehmenden Vereinen, Kindergärten und Schulen zugute.

Start in Bad Staffelstein

Am Samstag, 10. Dezember, startet die Sternfahrt um 18 Uhr in Bad Staffelstein am Rathaus. Hier warten die Ministranten mit Punsch und Muffins. Es geht über Lichtenfels , Mistelfeld, Klosterlangheim, Roth, Isling, Burkheim und Pfaffendorf weiter.

In Altenkunstadt wird die Grundschule Weismain in der Nähe vom Kreisverkehr die Besucher versorgen und auch am Discounter „ Lidl “ werden die Gäste durch die ortsansässigen Kindergärten bedient.

Die Sternfahrt zieht über Burgkunstadt weiter, wo am Raiffeisenparkplatz die Borkuschter Kindergärten Glühwein ausgeben. Über Weidnitz, Neuses und Horb fahren die leuchtenden Maschinen durch Zettlitz, wo die Dorfgemeinschaft mit warmen Getränken für Stimmung sorgt.

Auch der Nikolaus ist dabei

Anschließend wird über Hochstadt und Trieb der Zielort am Anger in Michelau angesteuert. Dort können die geschmückten Traktoren bestaunt und fotografiert werden.

Es wartet der Nikolaus, Verköstigungen und vieles mehr, was durch die Grundschule Roth und dem FC Michelau organisiert wird. Der Umwelt zuliebe wird gebeten, Tassen oder Becher mitzubringen. red