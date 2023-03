Ehrungen und Neuaufnahmen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grundfeld .

Vorstand Florian Fischer und Kommandant Matthias Fischer blickten aber zunächst auf die vergangenen zwei Jahre zurück.

Aufgrund der Pandemie fanden 2021 keine Aktivitäten statt. 2022 fanden ein Maibaumaufstellen, dessen Erlös an das BRK gespendet wurde, und ein Kirchweihgrillen statt.

2023 konnte die Winterwanderung wieder durchgeführt werden.

Die aktive Wehr beteiligte sich 2022 an der Brandschutzwoche in Romanstahl und übernahm verschiedene Verkehrsregelungen. Insgesamt waren sechs Alarmierungen mit Schwerpunkt Vierzehnheiligen zu verzeichnen. Im November 2022 fand noch eine FFW-Hausbegehung mit Vertretern der Stadt und der Kreisbrandinspektion statt.

Auszeichnung und Neumitglieder

Anschließend wurden Siegfried Zipfel und Richard Lurz für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Außerdem wurden Georg und Stefan Schaller per Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen.

Zum Abschluss dankte KBI Marco Fischer allen Anwesenden für ihren Dienst in der Feuerwehr und berichtete über aktuelle Entwicklungen wie die Einführung der neuen Alamos-App zur Alarmierung. red