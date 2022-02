Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten leuchtende Kinderaugen zu sehen? Aus diesem Grund entschloss sich die Schülermitverantwortung (SMV) der Staatlichen Berufsschule Lichtenfels , 50 Pakete für die Johanniter-Weihnachtstruckeraktion zu spenden. Die Hilfspakete sind an notleidende Familien in Südosteuropa und seit der Corona-Pandemie auch an hilfsbedürftige Kinder in Deutschland gegangen, wie die Berufsschule mitteilte. Damit sollte ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung gesetzt werden.

In ortsansässigen Einzelhandelsbetrieben wurden die Inhalte der Pakete eingekauft oder gespendet. Die Materialien wurden von Studienrätin Christina Allin und Studiendirektor Rainer Sagasser besorgt und im Übungslager der Berufsschule Lichtenfels für den weiteren Prozess vorbereitet. Anschließend konnten die Auszubildenden der zehnten Jahrgangsstufe aus dem Fachbereich Lagerlogistik mit dem logistischen Prozess starten. Beginnend mit der Warenannahme und Wareneingangskontrolle, dem Kommissionieren gemäß Packliste im Pick-Pack-Verfahren und der anschließenden Gewichtskontrolle der fertig gepackten Pakete konnten somit – neben der Hilfe – die Lerninhalte realitätsnah vermittelt werden.

Ein großer Dank gilt den Schülern der Berufsschule in Lichtenfels für die hohe Spendenbereitschaft, der Firma Lidl für die gespendeten Malutensilien und dem Unternehmen Lewell für die Spende der benötigten Kartonagen zum Versenden der Inhalte gemäß der Packliste.

Für weitere Berufsgruppen

Ziel der Schule ist es nach eigenen Angaben, das Projekt zukünftig über weitere Berufsgruppen auszudehnen, so dass auch die Beschaffung der Produkte mit einhergehendem Angebotsvergleich als Kette eines gesamten kaufmännischen Geschäftsprozesses erfolgt. red