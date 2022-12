Der zweite Advent steht vor der Tür und das bedeutet zugleich, dass am Sonntag der Weihnachtsmarkt in der Rodachgemeinde stattfindet. Die Freude ist umso größer, da die beliebte Veranstaltung die letzten Jahre nicht ausgerichtet werden konnte.

Dieses Jahr präsentieren verschiedene Aussteller und Hobbykünstler ab 14 Uhr wieder tolle vorweihnachtliche Geschenkideen. Kulinarische Leckereien und Glühwein-Genuss laden bis in die Abendstunden zum Schlemmen und Verweilen ein. Vertreten sind auch etliche Ortsvereine. Der Nikolaus kommt bei Einbruch der Dunkelheit zum Beschenken der kleinen Gäste.

Am Marktplatz angekommen

Nach mehreren Standortwechseln in den zurückliegenden Jahren ist der Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus und auf dem neuen Marktplatz mit seiner Freifläche und Loggia fest angekommen. Es ist heuer die 21. Auflage des Weihnachtsmarktes in der Vorweihnachtszeit. Ausrichter ist die Gemeinde. An den zahlreichen Ständen der Ortsvereine und Einrichtungen wird der Besucher ein breites Angebot finden. Präsentiert werden tolle vorweihnachtliche Geschenkideen, nicht nur für den Eigenbedarf, auch Geschenke an liebe Mitmenschen.

Erhältlich ist der Kalender 2023 des Bürgervereins mit historischen Aufnahmen.

Musikalisches Rahmenprogramm

Der im Lichterglanz strahlende Weihnachtsbaum sowie das bunte Licht der Stände und Buden werden den Platz weihnachtlich erleuchten. Zudem untermalt Musik das Geschehen und lässt vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Der Kinderchor der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde Redwitz wird gegen 15 Uhr mit seinen Liedern einen Teil zur harmonischen Stimmung beitragen. che