Auch wenn es die Temperaturen gerade nicht vermuten lassen: Die Einkaufsstadt Lichtenfels lädt heute zum ersten Frühjahrs- und Ostermarkt ein. „ Lichtenfels blüht auf“ – unter diesem Motto präsentieren sich über 50 Aussteller und Kunsthandwerker bei der Premiere des Marktes in der Innenstadt. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Bürgermeister Andreas Hügerich in der Pressmitteilung: „An diesem Tag warten zahlreiche spannende Programmpunkte auf die Besucherinnen und Besucher – egal ob ausgefallene Handwerkswaren, Kreativwerkstatt zum Mitmachen, kulinarische Köstlichkeiten oder Gartentipps für die beginnende Gartensaison. Da ist für die ganze Familie etwas geboten.“

Von Handarbeiten über regionale Schmankerl bis zu Garten- und Osterdekoration: Über 50 Händler und Kunsthandwerker bieten rund um den Marktplatz ihre Waren feil. Die Besucher dürfen sich auf ein großes und breites Angebot freuen: Pflanzen und Waren rund um das Thema Frühling , Oster- und Gartendekoration, kreative Handarbeitsprodukte aus Wolle und Stoff sowie Keramik-, Töpfer- und Flechtwaren bis hin zu Unikaten aus heimischen Hölzern, Produkte regionaler Direktvermarkter, Upcycling-Produkten und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt.

Auch die Einzelhändler öffnen ihre Türen und präsentieren die neue Frühjahrs- und Sommerware. Darüber hinaus bieten Informationsstände im Bereich vor der Stadtbücherei Beratungsangebote an. Unter dem Motto „Natur im Garten“ berät der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels und bietet für die kleinen Besucher eine Mitmachaktion an. Helga Dressel von der Direktvermarktung Schönthal beantwortet während ihrer Tomatensprechstunde zwischen 11 und 17 Uhr alle Fragen rund um Tomaten. Bei einem bunten Kinder- und Familienprogramm von 13 bis 17 Uhr wird es auch für die kleinen Besucher nicht langweilig. Auch wenn bis Ostern noch eine Woche Zeit ist, hat sich der Osterhase an diesem Tag bereiterklärt, allen Kindern, die bei der Osterkörbchen-Rallye mitmachen, bei der Suche zu helfen.

Beim „Familien-Ostereierlauf“ vor der Stadtbücherei, Marktplatz 5, sind Teamarbeit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit jedes einzelnen Familienmitglieds gefragt. Und auch die Stadtbücherei Lichtenfels hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr startet dann vor der Stadtbücherei die Kreativwerkstatt mit einer Autorenlesung und einer großen Pflanzaktion für Grundschüler . Und der Obere Torturm mit der Sammlung der Fossilien des Jura ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Zufahrtsstraße zum Marktplatz vom Oberen Tor bis zur Einmündung Laurenzistraße ist am Samstag von 6 bis circa 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten stehen in den innerstädtischen Parkhäusern Oberes Tor (Pabstenweg 9) und Unteres Tor (Am Stadtgraben 9) zur Verfügung. Auf Grund des Frühlingsmarktes kann die Haltestelle Marktplatz nicht angefahren werden. Die Fahrgäste der Linien 1201 – 1204 werden gebeten, auf die Haltestelle „Bahnhof“ auszuweichen. red