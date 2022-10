Die Stadt Lichtenfels mit dem Amt für Wirtschaft , Tourismus und Kultur erhielt für das Projekt „Flecht-Kultur-Sommer“ den Sonderpreis Tourismus beim 11. Stadtmarketingpreis Bayern.

Der Stadtmarketingpreis ist ein kommunaler Wettbewerb des bayerischen Wirtschaftsministeriums, mit dem Innovationen und Engagement im Bereich City- und Stadtmarketing in den bayerischen Kommunen ausgezeichnet und gefördert werden. „Kreative Stadtmarketing-Initiativen leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Belebung der Innenstädte “, erklärte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger .

Lichtenfels war mit dem Projekt „Flecht-Kultur-Sommer Lichtenfels 2021“ in der Kategorie „Städte 20.000 bis 70.000 Einwohner“ für die Finalrunde nominiert. Bereits diese Nominierung war eine Auszeichnung für Lichtenfels , denn um den Preis bewarben sich 44 Städte aller Größenklassen mit ihren Ideen und Konzepten.

Bayerischer Oscar der Branche

Im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Wirtschaftsministerium wurden die diesjährigen Preisträger am Montagabend bekannt gegeben und von Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert ausgezeichnet: „Der Stadtmarketingpreis ist unser bayerischer Oscar für die Branche.“ Die Gewinnerstädte in den vier Preiskategorien nach Einwohnerzahl sind Nürnberg, Amberg, Spalt und Donauwörth. Der größenunabhängige Sonderpreis ging an Marktredwitz.

Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner freute sich am Montagabend im Ludwig-Erhard-Saal des Wirtschaftsministeriums gemeinsam mit dem Dritten Bürgermeister Mathias Söllner, Steffen Hofmann (Leiter des Amtes für Wirtschaft, Tourismus und Kultur), Sebastian Müller (Leiter des Bürgermeisteramtes) und Manfred Rauh (Geschäftsführer Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels e. V.) über den Sonderpreis: „Der Flecht-Kultur-Sommer hat mit seinen zahlreichen Veranstaltungen Lichtenfels während der Corona-Pandemie bereichert und Bürger und Touristen in unsere Innenstadt gezogen. Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung.“

Die Fachjury lobte die Projektverantwortlichen, die nach deren Auffassung eindrucksvoll zeigen, wie sie das Alleinstellungsmerkmal „Korbstadt“ modern und konsequent interpretieren und neue Zielgruppen für ein sehr nachhaltiges Produkt ansprechen, womit sie erfolgreich Marke, Handel und Handwerk stärken.

Neue Anreize schaffen

Barbara Radomski, Geschäftsführerin der Bayern Tourismus GmbH, erläuterte in ihrer Laudatio: „Damit unsere Städte auch in Zukunft attraktive Lebensräume für alle bleiben, ist eine nachhaltige Entwicklung der Destinationen essenziell. Hier sehen wir großes Potenzial in der Zusammenarbeit von Stadt- und Tourismusmarketing. Es braucht innovative und individuelle Konzepte, die die Identität einer Stadt nicht nur bewahren, sondern auch in die heutige Zeit überführen, um neue Anreize sowie Angebote für Einwohner und Besucher zu schaffen und damit die Wirtschaft vor Ort zu fördern.“

Als Gewinner darf sich Lichtenfels über eine von der Bayern Tourismus Marketing GmbH gesponserte Citycheck-Reportage freuen, eine professionelle touristische Präsentation der Stadt auf der Website www.erlebe.bayern.

„Das ist eine tolle Auszeichnung für das Projekt und unsere Arbeit, die nur aufgrund der Zusammenarbeit und gemeinsamen Umsetzung aller beteiligten Akteure möglich war und ist. Es lohnt sich, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dieser Preis ist auch Ansporn für weitere Projekte“, erklärte Hofmann. red