Im Februar sind bei Kochkursen und Kochvorführungen noch einige Plätze frei.

Alle Kochkurse finden in der Lehrküche vom AELF, 1. Stock, Lichtenfelser Str. 9, in Bad Staffelstein statt. Anmeldungen sind unter der Tel. 09573/3108090 oder per Mail an lichtenfels@bayerischerbauernverband.de möglich.

Kürbis mal anders

Kaum ein Gemüse ist so vielseitig wie der Kürbis . Egal, ob klassisch als Suppe, im Ofen gebacken, im Kuchen oder Kompott. Kürbisklöße als Beilage, Kürbislasagne oder Kürbiscurry als Hauptgericht.

Superfood Kürbis ist kalorienarm, vitamin- und mineralstoffreich und enthält sättigende Ballaststoffe. Die Verwendung von Kürbis findet für jeden Geschmack einen Liebhaber. Erfahren Sie, welche vielseitigen und schmackhaften Gerichte aus Kürbis gezaubert werden können.

Der Kürbis-Kochkurs findet am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr statt. Der Anmeldeschluss ist der 13. Februar. Die Teilnehmergebühr beträgt 12 Euro plus Materialgeld.

Fränkische Tapas

Vorspeisen aus der mediterranen Küche sind in aller Munde. Bestens geeignet für Feste, aber auch für den Alltag oder als leichtes Abendessen. Im Kurs wird gezeigt, wie einfach sie zuzubereiten sind, wie man sie auf Vorrat herstellt und wie man mit ausgefallenen Zutaten umgeht. Sie erfahren in Theorie und Praxis vieles über Ernährungswerte, Qualitätsmerkmale, Zubereitungstipps und schmackhafte und ausgefallene Rezepte.

Der Kurs findet am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 21. Februar. Die Teilnehmergebühr beträgt 12 Euro plus Materialgeld.

Vollkornbrot selbst backen

Es gibt viele Gründe, den eigenen Backofen anzuschalten und etwas Köstliches aus dem vollen Bio-Korn, möglichst frischgemahlen, zu backen. Das schmeckt und duftet nicht nur gut, sondern belebt auch Körper und Sinne. In der Vorführung wird gezeigt, wie vollwertiges Brot selbst zubereitet werden kann, vom einfachen schnellen Brot und Baguette aus Hefeteig bis hin zum Sauerteigbrot. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr statt. Anmeldeschluss ist der 27. Februar. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro plus Materialgeld. red