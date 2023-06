Die Freiwillige Feuerwehr Lahm/Pülsdorf, bestehend aus rund 70 Mitgliedern, feiert vom 23. bis 25. Juni an der Wanderhalle in Lahm ihren 150. Geburtstag. Hierfür hat die Schirmherrschaft Landrat Sebastian Straubel übernommen. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten laufen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren.

Die Festtage starten am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr mit dem Festkommers. Dabei blickt die Wehr auf ihre bewegte Geschichte zurück. Für das musikalische Rahmenprogramm wird der Alleinunterhalter „Udo’s Music“ sorgen.

Am Samstagabend wird ab 20 Uhr für Jung und Alt einiges geboten, denn die bekannte Band „Late Night Rocks“, die neben aktueller Musik auch bekannte Oldies und Rockmusik spielt, heizt im Zelt die Stimmung an.

Der Familiensonntag wird von Pfarrer Michael Bergner mit einem Festgottesdienst eröffnet. Ausgestaltet wird dieser vom Posaunenchor Lahm zusammen mit dem Dekanats-Chor, da der Posaunenchor hierbei sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Ab 11.30 Uhr gibt es als Spezialität Sau am Spieß sowie Leckeres vom Grill. Anschließend findet ein großer Familientag rund um die Wanderhalle statt. Dabei können unter anderem das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Kaltenbrunn und das TSF-L der Feuerwehr Neundorf genauer in Augenschein genommen werden. Der Rettungssatz der Feuerwehr Kaltenbrunn kommt bei der Schauübung gegen 14 Uhr zum Einsatz. Hierbei wird ein Verkehrsunfall angenommen, bei dem Personen in einem Fahrzeug eingeklemmt sind und gerettet werden müssen. Die Besucher haben hier die Möglichkeit, die Rettung aus der Nähe mitzuverfolgen. Auch die Kinder kommen an diesem Nachmittag auf ihre Kosten. Neben einer großen Hüpfburg ist auch der Brandschutzerziehungsanhänger vor Ort. mst