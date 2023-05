Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Holger Förtsch wurde einstimmig für weitere sechs Jahre zum Kommandanten gewählt. Sein neuer Stellvertreter ist Mario Schaller.

Die Wahl war notwendig geworden, da der bisherige stellvertretende Kommandant Thomas Ruckdäschel zum 1. Januar zum Kreisbrandmeister ernannt wurde und deshalb sein Amt niedergelegt hatte. Auch Kommandant Hoger Förtsch trat zum Versammlungstermin zurück, um wieder einen einheitlichen Wahlturnus für Kommandant und Stellvertreter zu erreichen. Eigentlich wäre seine Amtszeit erst 2025 zu Ende gegangen.

Zur Versammlung konnte Vorsitzender Markus Rübensaal neben den zahlreichen Mitgliedern insbesondere Ersten Bürgermeister Jochen Weber und Kreisbrandinspektor Oliver Schardt begrüßen. Aus Sicht des Vereins blickte Rübensaal auf die vergangenen drei Jahre zurück. Bedingt durch die Pandemie seien die Aktivitäten nahezu zum Erliegen gekommen. Obwohl keine Einnahmen durch Veranstaltungen erzielt werden konnten, habe der Verein in den vergangenen Jahren Anschaffungen im mittleren vierstelligen Eurobereich finanzieren können, darunter beispielsweise ein Mehrgasmessgerät, ein Festfunkgerät und ein Alarmmonitor für das Feuerwehrgerätehaus sowie einen neuen Defibrillator.

Ehrungen und Beförderungen

Der Feuerwehrverein zählte zum Ende des vergangenen Jahres insgesamt 255 Mitglieder, davon 42 Aktive, acht Mitglieder in der Jugendfeuerwehr , elf Kinder in der Kinderfeuerwehr, vier Ehrenmitglieder sowie 190 passive oder fördernde Mitglieder.

Für die aktive Wehr blickte Kommandant Holger Förtsch auf das Jahr 2022 zurück. Die Michelauer Wehr wurde zu insgesamt 91 Einsätzen gerufen.

Für langjährige aktive Dienstzeit überreichte Kommandant Holger Förtsch die entsprechenden Dienstaltersabzeichen an Frank Spitzenpfeil und Markus Skotnica (jeweils 30 Jahre) sowie Lukas Fischer (10 Jahre). Neu in die aktive Mannschaft wurde Jan Stadtler per Handschlag aufgenommen. Der Kommandant beförderte Kristin Kreppert (zur Feuerwehrfrau), Maurice vom Berg (zum Feuerwehrmann) und Sebastian Stettner (zum Löschmeister). red