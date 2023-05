Bei einem Festabend aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr von Maineck stand auch der Feuerwehrdienst selbst im Mittelpunkt. Alle Festredner würdigten die Tatsache, dass es in Maineck immer hilfsbereite Mitbürgerinnen und Mitbürger gegeben habe, die ehrenamtlich als Feuerwehrleute tätig waren und den in Not geratenen Menschen zur Seite standen.

Dass die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden dabei auch immer eng zusammengestanden haben, beweisen so wichtige Maßnahmen wie das Feuerwehrgerätehaus von Maineck , das gemeinsam und mit viel Engagement geschaffen werden konnte.

Der Festabend bot einen würdigen Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren. So wurden für ihre 25-jährige aktive Dienstzeit Christian Fugmann und Dominik Stehl ausgezeichnet. Eine ganz besondere Würdigung seines Feuerwehrdienstes gab es für Anton Weiß, denn er durfte die „Ehrenmitgliedschaft“ seiner Wehr entgegennehmen.

Das Schlusswort des offiziellen Teils sprach Vorsitzender Andreas Fugmann, der sich für alle guten Wünsche, die Zuwendungen und die gelungene Festschrift bei Gunther Czepera herzlich bedankte und zusicherte, dass es weiterhin ein Anliegen bei der Freiwilligen Feuerwehr von Maineck bleiben werde, die gute Kameradschaft zu bewahren. dr