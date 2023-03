Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Reundorf stand die Neuwahl des Vorsitzenden Christian Rettmann und die gleichzeitige Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Detlef Habermann, der auch lange Jahre als Kommandant aktiv war. Die weiteren Wahlergebnisse: Zweiter Vorsitzender Tobias Hetz, Schriftführerin Melanie Wagner, Kassiererin Sylvia Rettmann, Vertrauensleute Jannik Koch, Alina Hellmuth und Markus Batz, Fahrer Christian Woock und Michael Pfaffenberger, Hausmeister Hans-Jürgen Keller, Kassenprüfer Josef Müller und Konrad Seelmann. Außerdem standen Ehrungen auf der Tagesordnung. Hans-Jürgen Keller wurde für 40 Jahre bei der Feuerwehr ausgezeichnet, Hans Kraus ist bereits seit 70 Jahren dabei.

Die Reundorfer Feuerwehr wurde zu 53 Einsätzen gerufen, die sich in 34 Brandeinsätze, 17 technische Hilfeleistungen und zwei Sicherheitswachen aufteilten, wozu 798 Einsatzstunden erforderlich waren.

In seinem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, das relativ wenig von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war, berichtete Detlef Habermann von verschiedenen Veranstaltungen.

Ehrungsabend in der Maintalhalle

Ein Höhepunkt sei die Feier zum 125-jährigen Bestehen gewesen. Das hatte man allerdings nur in einem kleinen Rahmen am 14. Mai in der Maintalhalle mit einem Ehrungsabend gefeiert. Ein weiterer Höhepunkt sei das traditionelle dreitägige Sommerfest Anfang September mit einem Preisschafkopf am Freitag, der griechischen Nacht am Samstag und einem Familiennachmittag am Sonntag gewesen. Alfred Thieret