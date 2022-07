Die Sommerferien sind Ausflugszeit. Das gilt auch für den Kreisjugendring und so haben wir wieder ein buntes Programm an Ausflügen zusammengestellt.

Bei der Fahrt am Sonntag, 7. August geht es ins Theater zu den Rosenbergfestspielen nach Kronach. Dort steht das Märchen Aschenputtel auf dem Programm. Wer dabei sein möchte, wenn Aschenputtel ihr Glück findet, der sollte sich schnell anmelden. Kinder ab sechs Jahren sind dazu eingeladen.

In der letzten Ferienwoche geht es auf Schusters Rappen zu einem Naturdenkmal im Landkreis. Am Mittwoch, 7. September geht es ab Roschlaub, mit einer versierten Wanderführerin auf die 577 Meter „Hohe Metze“ zum Picknick und danach wird die „Steinernen Rinne“ gesucht und bestaunt. Bei einem abschließenden warmen Essen werden die Erlebnisse der diesjährigen Sommerferienausflüge besprochen und erzählt. Auch hier sind Kinder ab sechs Jahren eingeladen. Anmeldungen gibt es in der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes oder zum Download auf der Homepage www.kjr-lichtenfels.de. Weitere Informationen sind auch telefonisch unter 09571/940 603 zu erfragen. red