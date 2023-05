Dass die „Uetzicher“ weit über die Stadt- und Landkreisgrenze als ein feierliches Volk hinaus bekannt sind, zeigt sich nun beim 150-jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Uetzing vom 11. bis 14. Mai, verbunden mit dem diesjährigen Kreisfeuerwehrtag auf dem Festplatz rund um das neue Feuerwehrgerätehaus in der Serkendorfer Straße.

Zum Festauftakt am Donnerstag, 11. Mai, wird um 18 Uhr der Patenverein – die Nachbarwehr aus Serkendorf – unter der Führung von Vorstand Florian Zurek und Kommandant Christian Dinkel – sowie der Schirmherr und die Ehrengäste abgeholt.

Um 19 Uhr ist der Bieranstich im Festzelt. Der Ehrungsabend mit einem historischen Rückblick mit der heimischen Uetzinger Blaskapelle schließt sich an. Um 23 Uhr ist Zapfenstreich .

128 Gruppen sind angemeldet

Am Freitag, 12. Mai, spielt „Heaven“, die Band der Generationen, im Land der Nüsse auf. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Am Samstag beginnt um 9 Uhr der 20. Erwachsenenleistungsmarsch des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberfranken am Feuerwehrgerätehaus. Auf einer Streckenlänge von rund 7,5 Kilometern können die Gruppen an zehn Stationen ihren Ausbildungsstand und die Geschicklichkeit mit anderen Kameraden und Kameradinnen messen.

Insgesamt haben sich bis jetzt 128 Gruppen aus ganz Franken angemeldet, 30 Gruppen (27 Männer- und drei Frauengruppen) davon aus dem Landkreis Lichtenfels. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

Um 20 Uhr startet dann die „fetteste Party hindämm Staffelberch“ bei freiem Eintritt mit DJ Rico Böhme von Radio Eins und DJ Soundflash.

Der Festsonntag beginnt um 6 Uhr mit dem musikalischen Weckruf, um 8 Uhr ist Kirchenparade. Den anschließenden Festgottesdienst in der Uetzinger Pfarrkirche zelebrieren der leitende Pfarrer des Seelsorgebereichs Gottesgarten Georg Birkel und der Uetzinger Pfarrer i.R. Hans Hübner. Eine Totenehrung findet am Gefallenenehrenmal statt, danach ist Frühschoppen mit der Uetzinger Blaskapelle im Festzelt an der Serkendorfer Straße.

Um 13 Uhr erfolgt die Aufstellung zum Festzug mit 140 angemeldeten Vereinen im „Linsenbühl“, und um 13.30 Uhr bewegt sich der Festzug durch den Ort.

Seit vier Jahren geplant

Anschließend wird Unterhaltungsmusik mit der Blaskapelle Schwürbitz geboten. Den Abschluss am Festsonntag bildet, bei freiem Eintritt, um 18 Uhr der „Böhmische Abend“ mit den „Don Bosco Musikanten“ aus Bamberg.

Seit rund vier Jahren hat der Festausschuss unter seinem Vorsitzenden Marcus Ultsch das Programm erarbeitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Uetzing , als stärkste Wehr im Stadtgebiet von Bad Staffelstein, mit ihrer gut ausgebildeten Truppe von 81 Aktiven, ist aus dem öffentlichen Leben der Adam-Riese-Stadt nicht mehr wegzudenken. gkle