Neun Themen und 15 Termine - die beliebten Erlebnistouren der Tourismusregion Obermain-Jura werden auch 2021 angeboten. Besondere Landschaftserlebnisse - wie Staffelberg oder Kleinziegenfelder Tal - werden bei den geführten Touren kombiniert mit kulturellen Besonderheiten und fränkischem Genuss.

Biertasting und Picknick mit Schäfer

Einheimische und Experten zeigen und erzählen, öffnen Türen und führen in versteckte Winkel: zu Fuß, mit dem Stand-up-Paddle oder mit dem Rad. So vielseitig wie die Region, so vielseitig sind auch die Touren: Bekanntes wie das "Picknick mit dem Wanderschäfer" oder das Biertasting mit mehrgängigem Menü stehen dabei ebenso auf dem Programm wie neu zusammengestellte Touren. Natürlich finden die Touren stets unter Berücksichtigung der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Regelungen statt.

Alle Termine für die Erlebnistouren im Überblick

27. März: Bier - Geschichten und Genuss 17. April: Auf den Spuren der Kelten

22. Mai: MTB - Über Stock & Stein am Obermain

29. Mai: Weismain - Jurastädtchen mit Naturkulisse

3. Juni: Auf dem Wasser stehend die Natur erleben

12. Juni: Auf den Spuren der Kelten

26. Juni: Picknick mit dem Wanderschäfer

10. Juli: MTB - Über Stock & Stein am Obermain

17. Juli: Picknick mit dem Wanderschäfer

4. September: Alte Wasserstraßen neu erlebt

25. September: MTB - Über Stock & Stein am Obermain

26. September: Wild(er) Jura

2. Oktober: Banzer Berg: Barock und alte Apfelsorten

24. Oktober: Kleukheim - Geschichten & Genuss

5. November: Bier - Geschichten und Genuss

Los geht es am Samstag, 27. März, mit dem Erlebnis "Bier - Geschichten und Genuss" in der Fuchsenmühle in Horsdorf . Ab 17.30 Uhr heißt es "Hören, Sehen, Riechen, Schmecken". Der Altenkunstadter Biersommelier Andrei Stirbati führt durch die Aromenvielfalt bekannter und weniger bekannter Biere. Dazu serviert die Genussbotschafterin Adelgunde Gagel ein mehrgängiges Menü aus regionalen Zutaten. Launiges und Informatives rund um die Geschichte des Bieres gibt es zwischendurch vom oberfränkischen Bezirksheimatpfleger und Bierliebhaber Günter Dippold.

Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepage der Volkshochschule des Landkreis unter www.vhs-lif.de möglich. Alle Termine und Informationen finden Interessenten im Veranstaltungskalender für den Landkreis Lichtenfels (www.kalender.obermain-jura.de) sowie in der dazugehörigen Broschüre , die kostenlos bei der Tourismusregion Obermain-Jura und den Tourist-Informationen im Landkreis erhältlich ist (Kontakt: heide.anders@landkreis-lichtenfels.de, Telefon 09571/18-828). red