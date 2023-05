Unter den fachkundigen Augen von Ehrenkreisbrandmeister Thomas Hofmann, Kreisbrandmeister Alexander Klose und Aaron Och legte am Samstag eine Gruppe der Feuerwehr Lichtenfels Main/Gefahrenschutzzug das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ ab.

Im praktischen Teil mussten eine Schlauchleitung sowie eine Saugleitung aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Zunächst musste jeder Teilnehmer der verschiedenen Positionen wie Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp oder Melder sein Können in Stichen und Knoten unter Beweis stellen. Für diejenigen, die bereits in den vergangenen Jahren ein Leistungsabzeichen erworben hatten, gab es noch Zusatzaufgaben zu lösen.

Mit Bravour gemeistert

Alle diese Aufgaben wurden von den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden mit Bravour gemeistert. Überreicht wurden ein Abzeichen in Bronze, drei in Silber und drei in Gold, einmal Gold/Blau und einmal Gold/Rot. Kreisbrandmeister Klose lobte die gezeigte Leistung der Wehr, deren Hauptaufgabe nicht gerade das Löschen ist, sondern vielmehr Spezialaufgaben wie Gefahrgut, Hochwasserschutz, Großtierrettung oder Waldbrände.

Vorsitzende Miriam Motschmann zeigte sich stolz und gratulierte zur bestandenen Leistungsprüfung. Sie bedankte sich zudem bei der Firma Maintal Polstermöbel in Reundorf für die Bereitstellung des Firmengeländes für die Übung. gkle