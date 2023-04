Gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr Marktgraitz merkt man, wie viel Einfühlungsvermögen die Verantwortlichen in die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen stecken.

So war es nicht verwunderlich, dass wieder zahlreiche Kinder an der ersten und vor allem kindgerechten Prüfung zur „Kinderflamme“ teilnahmen.

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Löschzwerge kürzlich ihr Können unter Beweis stellen und die Kinderflamme erfolgreich ablegen. Darüber freuten sich auch die beiden Prüferinnen und Kinderfeuerwehrbeauftragten im Landkreis, Kreisbrandmeisterin Sigrid Mager und Ingrid Funk.

Kinder legen sich ins Zeug

Unter den Augen der beiden und vielen Zuschauern wie Mamas, Papas, Omas und Opas wurden verschiedene Aufgaben aus den Bereichen Brandschutzerziehung, Erste Hilfe und Teamaufgaben bewältigt.

Die Aufgaben wurden von den Kindern mit Bravour gemeistert und so konnte am Ende jedes Kind stolz sein Abzeichen und seine Urkunde in Empfang nehmen.

„Wir von der Gemeinde sind auch stolz auf euch“, sagte dritter Bürgermeister und Feuerwehrvorsitzender Michael Beier unter dem Applaus der Kinder . Er bedankte sich bei Julia Geßlein, Marina Ultsch und Lucia Grünbeck, die die Kinder vorbereitet hatten. Ein leckeres, Eis rundete den schönen Tag ab. rdi