„Positives Denken oder wie lenke ich meine Gedanken um?“ lautet der Titel einer Veranstaltung , die die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Lichtenfels , Roswitha Ullein, und die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobjobcenter Landkreis Lichtenfels , Franziska Hittinger, anlässlich des internationalen Frauentags organisieren.

Der Vortrag und die Diskussionsrunde finden am Mittwoch, 15. März, von 9.30 bis 11 Uhr in dem Räumen des Mehrgenerationenhauses Michelau (Schneyer Straße 19) statt. Wie die Organisatorinnen erläutern, steht der Vortrag unter dem Motto „Mehr positive Denkansätze ins Leben lassen“. Es gelte der Leitsatz im Leben „Wenn ich positiv denke, ziehe ich positive Dinge an, wenn ich negative Gedanken habe, werde ich auch negative Dinge anziehen.“

Kostenfreie Teilnahme

Als Referentin konnte Karin Wagner, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Seminarleiterin für Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung, gewonnen werden.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine kleine Meditation statt, um ein positives Bild aus dem Leben der Teilnehmerinnen nochmals zu verankern und als Kraftressource für den Alltag mitzunehmen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte am Landratsamt Lichtenfels , Roswitha Ullein, unter der Telefonnummer 09571/18-4244 oder per E-Mail an roswitha.ullein@landkreis-lichtenfels.de entgegen. Auch bei der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters Landkreis Lichtenfels , Franziska Hittinger, ist die Anmeldung unter der Telefonnummer 09571/7552-211 oder per E-Mail an franziska.hittinger@jobcenter-ge.de ab sofort möglich. red