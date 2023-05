Auf Initiative der Trieber Feuerwehr konnte mit Hilfe mehrerer Sponsoren ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) im Wert von 2500 Euro für die Ortsgemeinde angeschafft werden.

Die Übergabe und Vorstellung erfolgte im Rahmen des traditionellen Zunftbaumaufstellens, zu dem viele Mitbürger gekommen waren.

Johann Schratz, Vorsitzender der Feuerwehr Trieb , bedankte sich herzlich bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels sowie für weitere Spenden der Firma Cad/Cam Office aus Trieb , der Stadt Lichtenfels und privaten Spendern .

Das Gerät wurde in einem Wandkasten im Buswartehäuschen am Feuerwehrgerätehaus installiert. Wer Interesse an einer Einweisung hat, kann sich noch für den Termin am 14. Juli um 18 Uhr unter Tel. 0176/666 49 231 anmelden. thi