Bei den Kommandantenwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Klosterlangheim wurde das bisherige Führungsteam wiedergewählt.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Klosterlangheim , Andreas Eideloth, konnte 24 aktive und somit wahlberechtigte Feuerwehrdienstleistende zur Versammlung begrüßen.

Im Amt bestätigt

In geheimer Wahl wurde der seit 2011 amtierende Kommandant Christian Schrepfer, der bereits von 2002 bis 2011 an der Seite des damaligen Kommandanten Andreas Eideloth als stellvertretender Kommandant tätig war, einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde Benedikt Schu-berth, der seit 2011 an der Seite von Christian Schrepfer als stellvertretender Kommandant fungiert.

Christian Schrepfer hob im Anschluss besonders die Leistung seiner Aktiven während der Corona-Pandemie hervor. Der Bürgermeister bedankte sich bei den beiden Kommandanten für ihr langjähriges Engagement bei der Wehr mit einem Präsent und gratulierte zur Wiederwahl. thi