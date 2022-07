Die Herren 40 des Tennisclubs Burgkunstadt haben durch einen schwer erkämpften 5:4-Erfolg in Wernsdorf ihr Meisterstück in der Nordliga 2 gemacht. In allen sechs Spielen der Saison blieben die Burgkunstadter ungeschlagen und steigen damit in die Nordliga 1 auf.

Nordliga 2, Herren 40

SV Wernsdorf –

TC Burgkunstadt 4:5

Die TCBler machten es in Wernsdorf bis zum Schluss sehr spannend, bis sie den Sieg und die Meisterschaft in der Tasche hatten. An Position 1 musste sich Matthias Schmidt knapp geschlagen geben. Sehr souverän war das Auftreten von Matthias Müller , der sein Match glatt in zwei Sätzen gewann. In den Match-Tiebreak musste Stefan Schnödt, den er mit 5:10 abgab. Dann folgten zwei sehr wichtige Erfolge für die TCB-ler. Uli Backert, der eine überragende Saison spielte und ungeschlagen blieb, wie auch Marcus Michel, der sich zu steigern wusste, gewannen ihre Matches jeweils in zwei Sätzen. Ohne Chance blieb diesmal Florian Kolb.

Beim Stande von 3:3 mussten die Doppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. Müller/Backert und Schnödt/Michel waren es dann am Ende, die durch ihre Zweisatzsiege den Gesamterfolg sicherten. Die Meisterschaft war damit perfekt. gi Ergebnisse: Ruderich – Schmidt 6:4, 7:6; Eckert – Müller 2:6, 1:6; Essel – Schnödt 7:6, 2:6, 10:5; Steigner – Backert 4:6, 2:6; Grube – Michel 4:6, 2:6; Heidenreich – Kolb 6:1, 6:0; Ruderich/Essel – Müller/Backert 2:6, 6:7; Eckert/Steigner – Schmidt/Kolb 6:7, 7:6, 10:7; Strohwald/Then – Schnödt/ Michel 1:6, 2:6