Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) ist die Gesamtheit aller Aktionen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um Einsatzkräften und notfallbetroffenen Personen (Patienten, Angehörige, Hinterbliebene, Augenzeugen und Ersthelfer) im Bereich der psychosozialen Be- und Verarbeitung von Notfällen zu helfen. Alljährlich treffen sich die Verantwortlichen des Dienstes im Landkreis zu einem Gottesdienst in der Johanneskirche in Michelau . Dabei sind die Feuerwehren, DLRG , Rotes Kreuz , Polizei , Sicherheitswache, Bestatter und THW .

Simon Croner, Sprecher der evangelischen Notfallseelsorge begrüßte neben den anwesenden Mitgliedern der „Blaulichtfamilie“ auch Landrat Christian Meißner , seinen Stellvertreter Helmut Fischer , Kreisbrandrat Timm Vogler sowie die Dekanin Stefanie Ott-Frühwald. Gemeinsam mit Pastoralreferent Clemens Grünbeck und Notfallseelsorger Alfred Bernhard feierte man den Gottesdienst . „Ein Wunder, dass es immer wieder Menschen gibt, die zur Hilfe am Nächsten bereit seien. Deren Engagement“, so Grünbeck, sei einfach „wunderbar“.

Im Anschluss an den Gottesdienst traf man sich zu Speis und Trank im Michelauer Feuerwehrhaus. Hier wurde viel über die Arbeit in den Hilfsorganisationen gesprochen und diskutiert. hf