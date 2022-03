95 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der B 173. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr an der Auffahrt Lichtenfels-Ost in Fahrtrichtung Bamberg auf die Bundesstraße auf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der neuwertige Audi S 6 durchschlug dabei die Leitplanke und kam erst in deutlicher Entfernung zum Stehen. Verletzt wurden glücklicherweise weder der 23-jährige Fahrer noch sein 21-jähriger Beifahrer. Allerdings hatte der Bad Staffelsteiner einen Atemalkoholwert von fast 1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt.

Autofahrer rammt Wegweiser

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fiat Panda die Schneyer Straße. Im Einmündungsbereich zum Kirchplatz wurde ihm eigenen Angaben zufolge schwarz vor Augen und er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einen Wegweiser. An seinem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro , der Schaden am Wegweiser wird auf 300 Euro beziffert. Der 64-Jährige wurde vorsorglich zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Lichtenfels verbracht.

Tablette im Laden geschluckt

Während einer anderweitigen Sachbearbeitung hielt sich eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels in einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße auf. Dabei konnten die Beamten beobachten, wie ein 78-Jähriger eine Schachtel freiverkäuflicher Tabletten öffnete, ein Blister entnahm und sich unverzüglich eine der Tabletten in den Mund steckte. Anschließend steckte er den angefangenen Tabletten-Blister ein und legte die geöffnete Schachtel zurück ins Regal. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und ein Hausverbot. pol