Ein berauschter 43-jähriger Autofahrer verursachte am Montag gegen 20 Uhr bei Wildenroth einen Verkehrsunfall . Laut ersten Informationen kam der Burgkunstadter aufgrund der Witterung und seines Alkoholpegels in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dort geriet er mit seinem Ford Focus ins Bankett und fuhr frontal in eine Böschung. Der Mann wurde bei der Kollision leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der Pkw wurde abgeschleppt. Foto: NEWS5/Merzbach