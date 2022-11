Die Lichtenfelser Kneipen , Cafés und Bars laden am Samstag, 3. Dezember, wieder zu einer Kneipennacht in die Lichtenfelser Innenstadt ein. Dieses Mal, passend zur Adventszeit, unter dem Motto „X-Mas Musik-Nacht“.

Am Weihnachtsmarkt, in der Stadtalm sowie in den Locations Café Herolds (Bahnhofstr. 5), Paunchy Cats (Coburger Str. 19), Pinkus (Innere Bamberger Str. 9) und Café Moritz (Marktplatz 9) können sich die Besucherinnen und Besucher mit weihnachtlichen Klängen auf die Adventszeit einstimmen, sich aber auch auf Blues- und Rockmusik von Live-Bands und Partystimmung mit DJs freuen.

Auf dem Mark geht es los

Der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt lädt bereits ab 15 Uhr auf eine Tasse Glühwein, Hot Aperol, Hot Caipi oder ein leckeres Seidla Bier der Lichtenfelser Braumanufaktur Lippert in geselliger Runde ein.

Dabei dürfen natürlich auch deftige Leckereien wie Flammkuchen, Crêpes, Bratwürste und andere Köstlichkeiten nicht fehlen.

Im Pinkus, der Kultkneipe am Säumarkt, spielt ab 18.30 Uhr die Band „Caposaster“. Die Band besteht aus vier gestandenen Musikern aus Oberfranken, die bekannte Klassiker bis hin zu Raritäten aus der Blues-Kiste spielen. Freunde des Rock, Funk sowie Soul und Jazz sollten sich auf einen gehörigen Bluesanstrich einstellen.

Im Vordergrund steht für die Band die Leidenschaft, deswegen sind spontane Improvisationen vorprogrammiert.

Auch im Café Moritz dürfen sich die Besucher ab 19 Uhr auf Live-Musik mit der Band „Solid Rock“ freuen. Die Blues-Rock-Band aus Kronach spielte schon mehrfach im beliebten Café Moritz am Marktplatz und wird auch zur X-Mas Musiknacht für Stimmung sorgen.

Im Café Herolds spielt ab 19 Uhr die Lichtenfelser Crossover Rock-Coverband „T.C. Bricks“. Die vier Jungs und ihre Sängerin interpretieren bekannte Rock-Hits in ihrem eigenen Stil.

Die Stadtalm am Marktplatz lädt zum „Kneipennacht Vorglühen“ ein. Dort wird ab 20 Uhr DJ „Daddy“ auflegen.

Im Paunchy Cats sorgen schließlich ab 20 Uhr DJ „Wichwahn“ und ab 23.00 Uhr auch DJ „Daddy“ für Stimmung. red