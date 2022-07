Da man den Pandemieverlauf zu Beginn des Jahres nicht abschätzen konnte, hielt die DLRG erstmalig während einer Wachsaison ihre Jahreshauptversammlung als Open-Air-Veranstaltung ab.

Im Mittelpunkt stand einmal mehr das Lehrschwimmbecken, zu dessen Bau es nicht kommen werde. Vorsitzender Werner Schneider konnte zudem berichten, dass die Pandemie in den vergangenen Jahren großen Einfluss auf die Vereinsarbeit gehabt hätte. Dennoch habe man das Beste daraus gemacht und sei gut durch eine nicht leichte Zeit gekommen. Die Mitgliederzahlen im Ortsverband entwickeln sich positiv.

Schwimmausbildung forcieren

Da trotz erfolgreichen Bürgerbegehrens kein Lehrschwimmbecken in der Region gebaut werde, müsse die Schwimmausbildung in den nächsten Jahren darauf ausgerichtet werden. Deshalb wurden die Verträge mit den Kommunen Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain zur Durchführung des Schulschwimmunterrichts an den Grundschulen aktualisiert. Gerne stellt die DLRG auch weiterhin Schwimmausbilder für die Schulen zur Verfügung.

Vorsitzender Werner Schneider wies darauf hin, dass man die Schulstunde in einem Hallenbad in Altenkunstadt für weniger als die Hälfte der aktuellen Kosten realisieren hätte können. Verbessert werden kann die Situation nur schwierig, dies bestätigte auch Ehrenmitglied Robert Wilm vom Schulschwimmen der Grundschulen . Manche Klassen weisen fast 50% Nichtschwimmer auf. „Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass das Thema Hallenbad für die Politik scheinbar vom Tisch ist“, meinte er leicht verärgert.

Vor allem beim Wachdienst im Freibad und bei den Corona-Tests hätte die DLRG bewiesen, was sie im Stande ist zu leisten. Auch weiterhin sei die DLRG im Freibad für die Schwimmkurse willkommen.

Ausbildungsstau abgebaut

Über die Kernthemen Ausbildung und Wasserrettung berichtete Thomas Schneider für die technische Leitung. Durch mehrere parallel laufende Schwimmkurse konnte ein großer Teil des Ausbildungsstaus abbauen. Wenn die Bäder weiterhin offen bleiben, könne man ab dem Frühjahr wieder auf dem Anmeldestand von vor der Pandemie sein und die Wartezeiten für Schwimmkurse verkürzen.

Auch die Babyschwimmkurse für junge Familien sollen ab Herbst wieder aufgenommen werden. Die Rettungsschwimmausbildung sei sehr gut besucht.

Etliche Rettungs- und Sucheinsätze mussten im letzten Jahr bewältigt werden. Ein neues Einsatzfahrzeug steht seit Januar zur Verfügung. rd