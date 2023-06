Das erste Halbjahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Der Vorstand der Kulturinitiative Bad Staffelstein (Kis) blickt zufrieden zurück. „Es hat sich gezeigt, dass wir auch nach Corona noch da sind“, so der Tenor. Einige Veranstaltungen waren komplett ausverkauft, wie zum Beispiel der Abend mit Wolfgang Buck, aber auch die Open-Air-Veranstaltungen erfreuten sich großer Beliebtheit. Auf den Lorbeeren ausruhen will man sich aber nicht, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Nach dem Ende des Zahlenwettbewerbs mit der Preisverleihung und der Ausstellung der eingereichten Vorschläge (siehe auch S. 4) warten im zweiten Halbjahr 2023 wieder hochkarätige Veranstaltungen auf die Besucherinnen und Besucher.

Kunst und Vorträge

Adelheid Waschka lädt am 14. Juli zu einem kostenlosen Vortrag „Einführung in die Familienforschung – Matricula“ ein.

Eine neue Ausstellung des Arbeitskreises Kunst wird am 28. Juli eröffnet. „Streiflichter. KUNST LEBT!“ lautet der Titel. Kunstinteressierte können gespannt sein, was sich die Künstler um Arbeitskreisleiter Anton Köcheler haben einfallen lassen. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr, die Ausstellung ist an den Wochenenden 29. und 30. Juli sowie 5. und 6. und 12. und 13. August jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Am 25. August findet eine weitere Vernissage statt. Diesmal lädt der Arbeitskreis Fotokunst unter der Leitung von Rosi Jörig ein. Thema hier: Sichtweisen. Der Eintritt ist frei.

Die Kis beteiligt sich auch am Tag des offenen Denkmals und öffnet den Stadtturm an der Alten Darre von 10 bis 18 Uhr. Auch hier werden Führungen angeboten.

„Was bin ich für ein Schelm!“ lautet das Thema des Vortrags am 15. September. Der Leiter des Literaturkreises Werner Diefenthal präsentiert Streiflichter aus dem Leben und Wirken eines der größten Humoristen Deutschlands, Heinz Erhardt , und erzählt aus dessen Leben und Werk. Bei freiem Eintritt sind alle großen und kleinen Fans von Heinz Erhardt eingeladen.

Musik und Führungen

Musikalisch geht es am 30. September weiter. „Stefan Eichner spielt Reinhard Mey (2.0)“ lautet der Titel des Programms.

Am 7. Oktober heißt es „Neo Classic & Ambient Music“. Stefan Grasse wird das Publikum mit seinem Gitarrenspiel verzaubern.

Alte Bekannte werden am 21. Oktober wieder für ein volles Haus sorgen. Die Global Shtetl Band spielt „New Viddish World Music“.

Eine Führung der besonderen Art steht am 23. Oktober auf dem Programm. Der Organist Georg Hagel führt um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt durch die Orgel der Basilika Vierzehnheiligen .

Am 31. Oktober sorgen Suzan Baker und Dennis Lüddicke mit ihrem virtuosen Gitarrenspiel wieder für Gänsehautmomente.

Ein weiteres bekanntes Gesicht ist am 11. November zu Gast in der Alten Darre. Udo Langer präsentiert „Ein wundersamer Ausflug“, die Geschichte eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der morgens beim Blick in den Spiegel beschließt, sein Leben zu ändern.

Ein weiterer Vortrag steht am 18. November auf dem Programm. Hermann Hacker präsentiert bei freiem Eintritt „Africa Australis“.

Das Jahr endet am 25. November mit einem Abend, der auf die Weihnachtszeit einstimmt. Tanja Schaller, Wolfgang Krebs und Martin Köhlerschmidt präsentieren mit „Feliz Navidad“ weihnachtliche Gedichte aus aller Welt, musikalisch umrahmt.

Karten erhältlich

Alle Veranstaltungen beginnen, wenn nicht anders angegeben, um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für die Konzerte (kostenpflichtig) sind erhältlich beim Kur- & Tourismusservice Bad Staffelstein , in der Marienapotheke Bad Staffelstein , über die Homepage der Kis oder, falls noch verfügbar, an der Abendkasse in der Alten Darre.

Kurzfristige Änderungen oder Zusatztermine werden auf der Homepage der Kis, in der regionalen Presse oder durch Aushang in der Alten Darre bekannt gegeben. red