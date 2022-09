Am Mittwoch, 7. September, findet der Monatsmarkt am Marktplatz von 14 bis 18 Uhr statt. Über die Sommerpause konnten weitere Händler gefunden werden, die das angebotene Sortiment erweitern. Mit dabei ist nun die Direktvermarkterin Kerstin Betz aus Rattelsdorf mit verschiedenem Gemüse, Zier- und Speisekürbissen und herbstlichen Kränzen. Patrik Lindner aus Schwürbitz wird außerdem Leckeres vom Grill verkaufen sowie Wurstwaren anbieten. Ab Oktober können auch wieder regelmäßig Käsespezialitäten und Räucherware eingekauft werden. Wie gewohnt gibt es frischen Fisch, den Nadine Schlißke von „Otto’s Enkel “ anbietet; Eier, Nudeln, Aufstriche und Haltbares im Glas vom Hofladen der Familie Holl aus Michelau; Honig, Salben, Imkereiprodukte der Familie Schmidt aus Redwitz ; selbstgemachte Brände, Liköre und Öle aus der Lautertaler Edelbrennerei. Daneben bieten nach wie vor Hobby- und Kunsthandwerker mit Strickwaren, Holz- und Dekoartikeln über Weiden-Flechtwaren ein buntes Sortiment an zusätzlichen Waren an. Den Verkauf von Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus übernimmt der Elternbeirat des Kindergartens Mannsgereuth. che