Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens konnte die Feuerwehr Schney mit Bezirksheimatpfleger Günter Dippold, einem gebürtigen Schneyer , einen kompetenten Festredner gewinnen, der die 150-jährige Geschichte der Schneyer Wehr eindrucksvoll schilderte.

Am 19. Januar 1873, einem Sonntag, gründete eine größere Anzahl Schneyer Männer eine freiwillige Feuerwehr , die bereits nach wenigen Monaten auf 31 aktive und drei passive Mitglieder angewachsen war, berichtete Dippold. Damit zählt Schney zu den ältesten Feuerwehren unserer Region.

Denn im April 1873 gab es in dem damaligen Bezirk (entspricht dem heutigen Landkreis) nur in 18 von 58 Gemeinden eine freiwillige Feuerwehr . Älter als die Schneyer Wehr waren die drei Städte Lichtenfels, Burgkunstadt und Weismain, die Gemeinden Marktzeuln und Marktgraitz sowie die Dörfer Modschiedel, Oberwallenstadt und Seubersdorf.

Grundsätzlich bestand damals in Bayern für jeden Gemeindebürger zwischen 18 und 55 Jahren eine „Feuerwehrpflicht“. Diese konnte er erfüllen, wenn er Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr wurde, ansonsten gehörte er automatisch der „Gemeindefeuerwehr“, also einer „Pflichtfeuerwehr“ an.

Über die Geschichte der Schneyer Wehr ist allerdings wenig bekannt. Das zeige sich auch daran, dass man 1950 das 50-jährige Bestehen mit großem Aufwand gefeiert habe.

Ob dies ein Irrtum gewesen sei oder ob vielleicht die 1873 gegründete Feuerwehr wieder eingegangen sei und es 1900 zu einer Neugründung gekommen sei, könne nicht gesagt werden.

25 Jahre später, 1975, habe man die 75-Jahr-Feier vorbereitet, dann aber im Staatsarchiv Bamberg die Gründungsurkunde der Schneyer Wehr von 1873 entdeckt und kurzerhand aus der 75-Jahr-Feier eine verspätete 100-Jahr-Feier gemacht.

Dippold betonte, wie wichtig die Frauen und Männer, die sich in der freiwilligen Feuerwehr engagieren, für das Gemeinwesen sind. thi