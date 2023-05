Mit einem Festgottesdienst am Ehrentag des Schutzpatrons der Feuerwehren, des heiligen Florian, begann die Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Maineck .

Dass der Feuerwehrdienst wichtig und wertvoll ist, machte auch Pfarrerin Bettina Beck zu Beginn ihrer Predigt deutlich. Wenn Feuerwehrfrauen und -männer sich für ihre Mitmenschen einsetzen und ihnen helfen, dann tun sie viel Gutes und machen getreu ihrem Leitspruch auch Gott viel Ehre.

Der traditionelle Floriansgottesdienst, so Pfarrerin Bettina Beck weiter, sei auch eine gute Gelegenheit, allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihre Arbeit zu danken.

Dank und Anerkennung

Der Vorsitzende der Stützpunktwehr Altenkunstadt, Andreas Will, nutzte den Floriansgottesdienst, um als Patenverein der Jubelwehr seine Glückwünsche auszusprechen. Er würdigte den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst, den es seit nunmehr 150 Jahren in Maineck gibt und wo sich immer Menschen gefunden haben, um Leben zu retten und Hab und Gut zu bewahren. Deshalb gebühre der Freiwilligen Feuerwehr Maineck , die auch das kulturelle Leben in ihrer Heimatstadt bereichert habe, zu ihrem Jubiläum Dank und Anerkennung.

Nach dem kirchlichen Segen und der Einladung durch den Vorsitzenden der Jubelwehr, Andreas Fugmann, zogen alle Wehren gemeinsam zum Feuerwehrhaus, wo der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein einen würdigen Ausklang fand.

Nach dem offiziellen Bieranstich und einem Festabend am nächsten Tag ging das Feuerwehrjubiläum mit DJ Trulli noch einige Stunden weiter. Am Festsonntag stand ab 9.30 Uhr ein Frühschoppen auf dem Programm. dr