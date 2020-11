Als dritte Kommune im Landkreis Forchheim hat der Markt Neunkirchen am Brand am Projekt "Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement auf Gemeindeebene" des Bildungsbüros im Landratsamt teilgenommen. Als sichtbares Ergebnis des Prozesses und als Arbeitsgrundlage für die weitere Gestaltung der lokalen Bildungspolitik wurde nun die Broschüre "Leben und Lernen in Neunkirchen a. Br." veröffentlicht.

Sie enthält einerseits eine Übersicht über die Bestandteile und Trends der lokalen Bildungslandschaft (Kindergärten, Schulen, außerschulische Angebote für alle Altersgruppen) - quasi einen eigenen Bildungsbericht für die Marktgemeinde. Andererseits werden die Ergebnisse aus der ersten Bildungskonferenz am 22. Oktober 2019 zusammengefasst und weitere Schritte bei der gemeinsamen Gestaltung der lokalen Bildungsangebote skizziert.

Die Konferenzteilnehmer hatten vielfältige Anregungen zur Weiterentwicklung und Ergänzung der bestehenden Strukturen geäußert, die das Bildungsbüro des Landkreises anschließend gemeinsam mit der Marktverwaltung ausgewertet und zu konkreten Zielvorgaben formuliert hat. Beispielsweise hat der Marktgemeinderat die Wiederaufnahme der bereits vor vielen Jahren entstandenen Idee einer Ehrenamtsagentur. Letztere soll projektbezogen Helfer beraten und vermitteln und damit den sozialen Zusammenhalt fördern.

Unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Fertigstellung der Broschüre mehrere Monate verzögert. Anfang November wurde sie jedoch an alle Haushalte in Neunkirchen am Brand verteilt. Eine zweite Bildungskonferenz in Neunkirchen im November musste aufgrund der aktuellen Beschränkungen bezüglich Versammlungen verschoben werden. Die Broschüre kann auch unter www.bildungsregion-forchheim.de heruntergeladen und per E-Mail an julia.schilling@lra-fo.de als Druckexemplar angefordert werden. red