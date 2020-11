Ein bislang noch unbekannter Lastwagen blieb im Verlauf des Mittwochs zwischen 16 und 22.20 Uhr im Bereich des Ortseinganges von Unteraurach im Einmündungsbereich zur Ortsstraße Steinweg an der dort in einer Höhe von fünf bis sechs Metern gespannten Telefonoberleitung hängen. Dabei riss die Leitung und der Telefonmast knickte ab. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern und die Polizei zu verständigen, fuhr der Fahrer des Lkw davon. Da der Mast auf den Gehweg zu stürzen drohte, musste dieser durch die Freiwillige Feuerwehr Stegaurach komplett umgelegt und verkehrssicher bis zum Eintreffen des Störungsdienstes deponiert werden. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol