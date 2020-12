Die Freigabe der Ortsumgehung Untersteinach markiert für Landrat Klaus Peter Söllner einen herausragenden Tag für die Bevölkerung. Die "Dorfautobahn", an der viele Untersteinacher seit Jahrzehnten litten, gehöre der Vergangenheit an.

Für den Landkreis, so der Landrat in einer Stellungnahme, ist die Bundesstraße 289 von herausragender Bedeutung. "Seit Jahrzehnten waren unsere Kreisgremien und ich persönlich in verschiedensten Verfahren wie der Raumordnung, der Planfeststellung oder dem Naturschutzrecht mit in die Planungen der Bauverwaltung involviert. Unzählige Termine mit Ministern und Staatssekretären aus Bund und Freistaat sowie mit den Vertretern der Bauverwaltung durfte ich in den letzten 24 Jahren begleiten."

Die aus seiner Sicht berechtigten Proteste und Demonstrationen der Bürger aus Untersteinach und Kauerndorf hätten letztlich dazu beigetragen, dass die Umgehungen an die Bundesminister und die Straßenverwaltung entsprechend adressiert werden konnten. Nach dem Planfeststellungsbeschluss im Juli 2009 sei der entscheidende Schritt die Mittelfreigabe durch den damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt gewesen.

Wegbereitend für die Brückenbaumaßnahme sei 2010 der Realisierungswettbewerb gewesen. "Damals wurden durch die einstimmige Entscheidung des Preisgerichts die Weichen für das ästhetisch höchst ansprechende Brückenbauwerk gestellt." Die Schorgastbrücke sei ein architektonisches Highlight, "das hoffentlich etwas entschädigen kann für den gravierenden Landverbrauch". Spatenstich sei am 4. Mai 2016 gewesen. Allen am Bau beteiligten Firmen, vor allem aber dem Staatlichen Bauamt zolle er größtes Lob.

Söllner abschließend: "Gerne hätten wir diese seit Jahrzehnten herbeigesehnte Straßeneröffnung gebührend gefeiert. Sicher werden wir das zu gegebener Zeit nachholen können!" red