Viele Unternehmen sehen sich mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert. Am 22. März findet von 15.30 bis 17 Uhr eine Online-Veranstaltung zu den Fördermöglichkeiten der Weiterbildung von Beschäftigten statt. Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schweinfurt, die Geschäftsstelle Unterfranken der VBW - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und die Taskforce Fachkräftesicherung-plus.

Unternehmen erhalten einen Überblick über das Beratungsangebot und finanzielle Förderinstrumente der Agentur für Arbeit Schweinfurt. Zusätzlich gibt die Taskforce Fachkräftesicherung-plus einen Einblick in ihre Serviceleistungen und Informationen zu weiteren Förderoptionen.

Fachkräfte-Sicherung

"Gerade jetzt ist es für Unternehmen wichtig, in die Weiterbildung ihrer Belegschaft zu investieren, um den strukturellen Wandel und die Digitalisierung zu meistern. Die Qualifizierung von Beschäftigten leistet einen zentralen Beitrag zur Fachkräfte-Sicherung. Betriebe in Kurzarbeit können diese Zeit ebenfalls für Weiterbildung nutzen", erläutert Christian Koos, Teamleiter Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit in Schweinfurt.

Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen seien von entscheidender Bedeutung gerade auch für die erfolgreiche Bewältigung der digitalen Transformation. Nur durch eine gezielte, an den betrieblichen Bedürfnissen orientierte Qualifizierung der Mitarbeitenden könnten die bayerischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb an der Spitze bleiben, heißt es in einer Pressemeldung der Agentur für Arbeit in Schweinfurt.

Schließlich gebe es Information über Förderoptionen, die es für die Unternehmen gibt, erklärt VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte Unternehmen können sich über die Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit Schweinfurt unter:

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/schweinfurt/privatpersonen/bbie anmelden. Fragen zur Anmeldung können per Mail an stefan.hohmann@fks-plus.de geschrieben werden. red