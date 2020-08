Kultur-Picknick im Wellenfreibad wird fortgesetzt

Ein schräges Sommernachtsprogramm boten am Sonntag beim "Höchstadter Kultur-Picknick" Atze Bauer und "Die Band mit Witz". Unter dem Motto "ab 50 muss die Musik wieder lauter werden" spielten die drei Musiker vor ausverkauften Plätzen in der malerischen Parkanlage des Wellenfreibades.

Der Liedermacher, der seit einigen Jahrzehnten die deutschen Bühnen unsicher macht, hat sich Verstärkung geholt. Er dachte sich, ab 50 muss die Musik wieder lauter werden, also hat er zwei alte Freunde mit ins Lachboot geholt. Jerry Röschmann (der "HEINZ"-Mitstreiter) am Bass und Eric Obst (früher bei "Fiddler's Green") am Schlagzeug machten mit maximaler Spielfreude sofort gute Laune. Gesteuert wurde das Ganze von "KI - Komischer Intelligenz". Da kamen nicht nur alte "HEINZ"-Fans auf ihre Kosten.

Am kommenden Sonntag, 16. August, erwartet die Zuschauer die Unplugged-Formation "Acoustec" aus Höchstadt. Eine Akustikgitarre, ein akustischer 6-String-Bass, eine elektronische Percussion-Einheit, drei Background-Stimmen und eine einzigartige Leadstimme bieten Pop, Rock, Disco, Soul und Funk, deutsche Songs und lateinamerikanische Klänge bis hin zu Easy-Listening.

Nächste Termine

Weiter gehen die Kultur-Picknicks am 23. August mit Stadtkapelle und Spielmannszug Höchstadt ("Alles außer Marschmusik!"), am 30. August mit "ReAct" und am 6. September mit "Jump Five" ("Bloß Blech und Golden Hearings"). Mitzubringen sind Picknickdecke (bei Bedarf Klappstühle und Sonnenschirm), Speisen und Getränke und natürlich Mund-Nasen-Schutz. Es können auch Getränke/Cocktails und Snacks am Kiosk erworben werden. Dazu gibt es frisch zubereitete Grill-Spezialitäten. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Vorverkauf läuft im Info-Büro der Fortuna Kulturfabrik (Dienstag und Mittwoch von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags vom 12 bis bis 16 Uhr) und an der Freibad-Kasse (Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr sowie mittwochs ab 7 Uhr). red