Laut deutscher Rentenversicherung (DRV) Nordbayern sind derzeit wieder Trickbetrüger telefonisch aktiv sind. Darauf weist das Unternehmen in einer Pressemitteilung hin. Demnach verspricht der Anrufer eine kostenlose (Zahn-)Zusatzversicherung aufgrund langjähriger Versicherungszeit und erbittet hierfür die Angabe persönlicher Daten.

Versicherung ruft nicht an

Die DRV Nordbayern warnt in ihrer Pressemitteilung eindringlich vor derartigen Anrufen und weist darauf hin, dass die gesetzliche Rentenversicherung ihre Kundinnen und Kunden nicht in dieser Form und zu diesen Inhalten kontaktiert.

Bei Unsicherheiten steht die DRV Nordbayern unter ihrer kostenlosen Servicenummer 0800/1000 480 18 jederzeit zur Verfügung.

Um ihre Kundinnen und Kunden zu unterstützen, weist die Deutsche Rentenversicherung auf ihre Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“ hin und erklärt, wie man sich am besten schützen kann.

Broschüre auch für Angehörige

Die Broschüre wendet sich nicht nur an Rentnerinnen und Rentner , sondern ausdrücklich auch an Angehörige und Nachbarn älterer Menschen sowie Mitarbeiter von Pflegediensten, denn in Zweifelsfällen können sie wertvolle Ansprechpartner sein.

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern betreut laut eigenen Angaben rund 1,7 Millionen Versicherte und rund 868.000 Rentnerinnen und Rentner .

Sie ist mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bayreuth und Würzburg, in ihren eigenen Reha-Kliniken und zahlreichen Auskunfts- und Beratungsstellen der regionale Ansprechpartner für Prävention, Reha, Rente und Altersvorsorge. red