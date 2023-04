Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hutschdorf wurde Helmut Sack für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Die Ehrenurkunde und das Ehrenabzeichen überreichte der Zweite Bürgermeister Veit Pöhlmann mit einem kleinen Rückblick auf diese lange Zeit.

So stand Helmut Sack von 2003 bis 2022 als Kommandant mit vielen Einsätzen in vorderster Reihe der Wehr. Einen besonderen Einsatz begleitete Helmut Sack im Oktober 1993, als er für drei Tage die Waldbrandkatastrophe in Weißwasser in der Oberlausitz mit bekämpfte.

Kommandant Fabian Einwag berichtete in seinem Jahresrückblick überwiegend von Freiflächenbränden und bedankte sich bei den ansässigen Landwirten für die tatkräftige Unterstützung. Beim Brand eines Kalkofens in Azendorf konnte außerdem mit Atemschutzträgern unterstützt werden.

Das neue Feuerwehrfahrzeug wird auf Nachfrage beim Bürgermeister Martin Bernreuther vermutlich im Herbst ausgeliefert.

Jugendwart Bernd Michael konnte von einem hervorragenden zweiten Platz beim Bezirksjugendleistungsmarsch der besten Mannschaften aus Oberfranken in Oberhaid bei Bamberg berichten.

In seinen Grußworten sprach KBI Siegfried Zillig von der rückläufigen Wertschätzung des Ehrenamtes, die sich durch die unverständlichen Angriffe auf die Rettungskräfte äußert. Er hofft auf die Politik und den Staat bei der Bekämpfung dieses Problems.

Zweiter Bürgermeister Veit Pöhlmann bedauerte den stetigen Wegfall von Feuerwehren und setzt sich weiterhin für flächendeckende Feuerwehren ein. „Ein bis zwei Stützpunkte reichen nicht aus, um die vielen Einsätze zu bewältigen. Außerdem tragen die Feuerwehren zur Bereicherung und den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft bei“. red