Für nachfolgende Veranstaltungen ist die Anmeldung noch möglich:

Dienstag, 8. November:

10.30 Uhr und 17 Uhr Feldenkrais „Schulter und Nacken“, 18.30 Uhr Vortrag Bluthochdruck (Hypertonie);

Mittwoch, 9. November:

17.30 Uhr Jersey-Nähkurs;

Donnerstag, 10. November:

19 Uhr Mach langsam! Es ist Zeit! – Vom Pferd lernen;

Freitag, 11. November:

18 Uhr Kickboxen ab 10 Jahren, 19 Uhr Krav Maga ab 15 Jahre;

Montag, 14. November:

18 Uhr Excel Grundkurs,

19 Uhr Zumba;

Dienstag, 15. November:

17.30 Uhr Functional Training, 19 Uhr Hiit the Beat;

Donnerstag, 17. November:

18 Uhr Ayurveda für den gesunden Schlaf;

Freitag, 18. November:

10.15 Uhr Gesunder Rücken, 19 Uhr Vegetarisch & Vegan im Alltag;

Samstag, 19. November:

10.30 Uhr Empathisch und konstruktiv kommunizieren;

Donnerstag, 24. November:

17 Uhr Einführung in Instagram , 18 Uhr Vortrag „Was ist Wahrheit“;

Freitag, 25. November:

9 Uhr Verkaufen und Kaufen bei ebay und ebay-Kleinanzeigen, 18 Uhr Excel Aufbaukurs.

Unter vhs-kulmbach.de ist das gesamte Programmangebot zu finden.

Anmeldungen sind über das Internet, mit dem Anmeldeformular per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/ 940-349) oder per Post möglich. Das Sekretariat der VHS steht für weitere Informationen zur Verfügung unter der Telefonnummer 09221/940-269. red