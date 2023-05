Zwei Kameradinnen und zehn Kameraden der Feuerwehren Ludwigschorgast und Kupferberg haben erfolgreich das Basismodul des Lehrganges „Modulare Truppausbildung“ absolviert. Vorausgegangen waren 110 Unterrichtseinheiten, in denen die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst erlernt wurden. Im theoretischen Teil galt es, 50 Fragen richtig zu beantworten. Die praktische Prüfung, die vor dem Gerätehaus in Ludwigschorgast stattfand, bestand aus Einzelaufgaben. Darunter fielen die In- und Außerbetriebnahme eines Hydranten, das Beherrschen bestimmter Knoten und Stiche, der Aufbau eines Löschangriffes, die Handhabung von Strahlrohren und die Bedienung der Digitalfunkgeräte.

Als Prüfer fungierten Kreisbrandrat Thomas Hoffmann , die Kreisbrandmeister Peter Hochgesang und Marco Rödel sowie Simon Erhardt. Zum Schluss gratulierte das Prüfungsteam den Teilnehmern zu einer hervorragenden Leistung. „Die gute Ausbildung spiegelt sich auch im Ergebnis wider“, sagte Kreisbrandrat Hoffmann.

Ludwigschorgasts stellvertretender Bürgermeister Thorsten Schwieder und der Kupferberger Bürgermeister Harald Michel freuten sich mit den erfolgreichen Prüflingen. Das gemeinsame Absolvieren der Prüfung fördere die Zusammenarbeit der beiden Nachbarwehren und das Kennenlernen untereinander.

Für die Nachwuchskräfte schließt sich nun ein zweijähriger Ausbildungs- und Übungsdienst in der eigenen Wehr an, bevor die Abschlussprüfung erfolgt.

Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmer sind : Eric Braunersreuther, Miriam Fröhlich, Stefan Kießling , Jonas Müller, Yannick Reich, Erik Reimann, Hanna Reis, Dominik Schier, Jonas Schott, Thomas Sosniok, Nils Stocker und Bastian Wendicke. Tobias Braunersreuther