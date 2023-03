Zum Beitrag „ Wärmepumpe allein wird es nicht richten“ (BR vom 16. März, Seite 3) wird uns geschrieben:

Hans Schwender ist ein exzellenter Fachmann, handwerklich perfekt und ein Visionär, der das Mögliche umsetzt. Seine Aussagen in der Rundschauausgabe vom 16. März 2023 sind deutlich und vollumfänglich richtig. Ich habe als Rugendorfer Bürgermeister mit Hilfe von Hans Schwender im Jahr 2011 zum Heizen das Haus der Jugend mit einer Fernwärmeleitung an die neue Biogasanlage Schmidt in Rugendorf angeschlossen und damit eine klimaneutrale Heizung ermöglicht, an der auch Privatpersonen anschließen konnten.

Mein Motto: nicht groß reden, sondern Chancen ergreifen. Die heutigen Politiker, vor allem die der Grünen, sind groß im Fordern und Ankündigen, haben aber meist von der Materie keine wirkliche Ahnung, wissen aber alles besser. Der Bürger muss dann die Fehlschläge bezahlen! Landwirtschaftlich ausgedrückt würde ich sagen: Im ganzen Leben noch keine Kuh gemolken, aber Melkunterricht erteilen.

Martin Weiß

Rugendorf