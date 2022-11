Gemäß Martin Luthers Ausspruch „Musik ist eine Gabe und Geschenk Gottes , die den Teufel vertreibt und die Leute fröhlich macht“ hatte der Musikverein Kulmbach-Weiher unter Dirigent Valerij Efremov zu einem Konzert in der evangelischen Kirche in Mangersreuth eingeladen.

Den Auftakt machten die 13 Jungmusiker der Jugendgruppe mit Titeln wie „Let’s play“ und „Old MacDonald had a band“. Die jungen Musiker waren engagiert dabei und sichtlich stolz, ihren Eltern, Großeltern und den übrigen Besuchern zu zeigen, was sie gelernt haben. Die Zuhörer honorierten diese Leistung und so durften die Kinder erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Der Deutschmeister Regimentsmarsch von Wilhelm August Jurek bildete den Auftakt eines facettenreichen Programmes der aktiven Kapelle, gefolgt von der Polka „Wir sind wir“ des österreichischen Komponisten Walter Leitner. Bei der Polka von Michael Klostermann „Die fröhlichen Tenoristen“ glänzten die Solisten Valerij Efremov und Julian Neubrand. Mit dem Titel von Tommy Saliger „Verträumtes Blech“ konnten auch Christine Roß am Flügelhorn und Ralf Müller am Bariton das Publikum von ihrem Können überzeugen.

Mit lateinamerikanischen Klängen bewiesen die 20 Musiker, dass sie nicht nur Polkas und Märsche beherrschen. Das 13-jährige Talent Manuel Küfner spielte sich auf seinem Altsaxophon mit der Titelmusik aus dem Film „The Mission“ in die Herzen der Zuhörer. Den Abschluss der solistischen Darbietungen bildete Michael Schubert mit der Ballade Danny Boy.

Das „ Konzert in der Kirche“ endete mit dem Choral „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer und Siegfried Fietz in einer Bearbeitung für Blasorchester von Martin Scharnagl.

Mit der Zugabe „Smoke on the water“ von Deep Purple bedankten sich die Musiker bei ihrem begeistert applaudierenden Publikum. W. Neubrand