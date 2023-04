Die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) hatte unlängst einen konservativen Politiker aus dem Nachbarland Österreich in den Landkreis Kulmbach zu einem Meinungsaustausch eingeladen: Ernst Gödl ( ÖVP ) ist Abgeordneter des Nationalrates, der mit dem Bundestag in Deutschland vergleichbar ist.

Neben Stationen in Stadt und Landkreis Kulmbach stand auch der Besuch des Ankerzentrums in Bamberg auf dem Programm. Laut Gödl habe Österreich in Sachen Zuwanderung sehr ähnliche, hohe Herausforderungen wie Deutschland. Zeulner stellte fest, dass gegenwärtig der Ruf in der Kommunalpolitik und bei den Landräten parteiübergreifend nach einer Änderung lauter nicht sein könne. Emmi Zeulner machte dazu auch eine klare Aussage: „Wenn es jetzt nicht passiert, was die Begrenzung angeht, dann wird die Integration so nicht funktionieren, weil die Kindertagesstätten voll sind und auch die Lehrer sind an ihren Belastungsgrenzen.“ Gödl hielt es in diesem Zusammenhang für notwendig, die Europäische Union dazu zu zwingen, den Schutz der Außengrenzen zu verstärken.