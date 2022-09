Bei einer Klima-Stadtführung durch die Bayreuther Innenstadt erleben die Teilnehmer am Samstag, 17. September, und am 29. Oktober jeweils um 14.30 Uhr wie der Mensch früher und heute das Klima beeinflusst, was Klimawandel mit historischen Aspekten zu tun hat und welche Ideen zum Klimaschutz es in Bayreuth gibt. Themen wie Ressourcenverbrauch, Heiztechnik, Mobilität und Ernährung werden sowohl aus historischer als auch aktueller Sicht betrachtet. Dabei eröffnen sich spannende Perspektiven auf Fragestellungen wie die Dämmung von ( denkmalgeschützten ) Gebäuden, den Einsatz regenerativer Energieformen oder die Individualmobilität. Stationen sind unter anderem die Schlosskirche, das Stadtbad, das Neue Schloss und der Hofgarten . Startpunkt der Führung ist die Tourist-Information in der Opernstraße 22, vor der sich eine E-Ladestation befindet und das Thema Elektromobilität in der Stadt aufgegriffen wird. Auftraggeber für die Ausarbeitung dieser neuen und auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgerichteten Führung ist das Klimaschutzmanagement von Stadt und Landkreis Bayreuth . Anmeldung bei der Tourist-Information, Opernstraße 22, 0921/88588, E-Mail info@bayreuth-tourismus.de. red