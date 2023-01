Über fünf Jahrzehnte seines Lebens gehören dem Fußball. Mit acht Jahren hat Jürgen Braunersreuther das Kicken beim FC Ludwigschorgast angefangen. 52 Jahre später ist er immer noch, wenn auch nur aushilfsweise, aktiv.

In dieser langen Zeit hat er über 1300 Spiele allein in den Herrenmannschaften absolviert. Diese magische Zahl überstrahlt noch eine Besonderheit: Während sich heutzutage viele Fußballer eher wechselfreudig zeigen, hat das FC-Urgestein all diese 1300 Begegnungen trotz Angeboten höherklassiger Klubs nur für seinen Heimatverein bestritten.

Wohl ein Paradebeispiel für Werte wie Treue und Liebe zu einem Verein. Dafür hat er in seiner sportlichen Laufbahn schon viele Auszeichnungen erhalten.

Beim 60. Geburtstag, den Jürgen Braunersreuther jetzt feierte, kam eine weitere hinzu: Die Verantwortlichen des FC Ludwigschorgast ernannten „Brauni“ zum Ehrenspielführer. Für Vorsitzenden Martin Ullraum und Schriftführer Andreas Vogler ist der Rekordspieler „ein echter Typ, ein echtes Vorbild für die Jugend, was höchste Anerkennung verdient“.

Wie kein anderer hat der 60-Jährige die Höhen und Tiefen des Vereins erlebt. Bereits mit 17 Jahren erhielt er die Spielberechtigung für die erste Mannschaft. Seitdem hatte der offensive Mittelfeldspieler einen Stammplatz sicher – von der B-Klasse (jetzt Kreisklasse) bis in die Bezirksoberliga. Von dort durchlief er als Einziger wieder alle Klassen bis hinunter zur A-Klasse, wo der Routinier immer noch im Einsatz ist, wenn er gebraucht wird. tb